L’engagement pour le climat : de la rue au parlement

Radio Campus Angers est signataire d’une charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Cette charte nous engage, nous journalistes, bénévoles, salariés, technicien.nes, à faire de la transition écologique une sujet transversal.

Alors oui, nos locaux mériteraient bien un beau diagnostique énergétique… Oui, notre porte mériterait d’être remplacée… Et oui le double vitrage fait défaut à nos bureaux…

Mais comment faire autant de travaux alors que le fonctionnement structurel de notre radio est en question de saison en saison ? Comment faire des travaux alors que la région vient de réduire à 0 une subvention historique qu’elle nous versait depuis des années ? Comment faire des travaux alors que les salariés de notre radio sont payé au SMIC alors qu’ils ont 10 ans de carte de presse, sortent d’un bac+5 ou bien ont près de 10 ans d’ancienneté ?

Que privilégier ? La fin du monde ? Ou la fin du mois ? Comment imaginer un avenir joyeux pour la planète alors que la précarité nous guette ?

Et bien toutes ces questions sont débattues, débattues et débattues encore, que ce soit à l’assemblée nationale ou lors d’assemblées générales.

Les associations, mouvements et collectifs battent le pavé pour faire entendre ces questions à ceux qui n’ont pas à se les poser. Encore la semaine dernière, Extinction Rébellion Angers menait une opération et a retiré des centaines de publicités à travers la ville. Et alors que le Black Friday nos permet de consommer plus, toujours plus et encore un peu plus, des centaines de salariés d’Amazon dans plus de 20 pays se sont mis en grève pour demander à Jeff Bezos de prendre sa part, lui aussi, pour tenter de sauver ce qu’il reste à sauver du climat et de la biodiversité et de s’engager « réellement » dans des politiques environnemental fortes.

Pendant ce temps là, ça chauffe dans les bureaux des ministère de l’écologie et des territoires. Le gouvernement a déposé deux amendements au budget 2025 qui prévoient de réduire les effectifs de ces deux ministères, capitaux, cependant, pour imaginer un avenir commun sous les 2 degrés…

Et pour reprendre les bons mots de nos confrère de Reporterre.net, le gouvernement espérait sans doute que cette nouvelle saignée passerait inaperçue… Et c’est le syndicat Force Ouvrière qui a découvert le pot-aux-roses : plus de 300 postes partent en fumée… Autant de bonnes âmes en moins pour lutter contre le dérèglement climatique dans ministères clés…

Et alors que le budget 2025 est en passe d’être adopté au 49.3, comment les députés de tous bords pourraient-ils faire entendre leur voix ?

L’engagement pour le climat de la rue au parlement : voilà la question de l’heure qui va suivre ! Comment s’engager ? Comment se faire entendre ? Comment négocier et comment y croire encore ? C’est parti, vous êtes bien dans convergence sur Radio Campus Angers !

Une émission avec Sébastien Grellier des Shifters Angers et John Cioffi et Anna Brichant de Greenpeace 49