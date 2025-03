8 mars // Angers est-elle féministe ?

A Angers, le mois de mars est marqué par le Mois du Genre, une manifestation scientifique et culturelle organisée par l’Université d’Angers pour faire résonner les luttes féministes et mettre en avant les travaux de recherche. Le mois de mars à Angers, c’est également le mois de l’égalité, pensé par la ville. Une dizaine de manifestations qui invitent “à briser les préjugés et les clichés sexistes, à travers des expositions, ateliers et spectacles…”

Pourtant, fait-il bon être féministe à Angers ? Comment vont les angevines ? Les associations angevines & des Pays de la Loire ont-elles suffisamment de moyens pour répondre aux grands enjeux de lutte pour les droits des femmes ? Merci beaucoup d’être avec nous pour ce Convergences spécial 8 mars, c’est parti !

Les invitées :

Tifanny Roudier : salariée à l’Union Régionale Solidarité Femmes, une association qui fédère les antennes locales de Solidarité Femme.

Manon : référente du dispositif équipe mobile & violence conjugale de Solidarité Femmes 49.

Camille : référente du dispositif emploi de Solidarité Femmes 49