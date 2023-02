Convergence 1 Handicap et emploi – 06-02-2023

Radio Campus Angers vous propose une nouvelle émission : Convergence. Chaque premier lundi du mois, entre 13h et 14h, vous écouterez une émission de société, une émission de lutte contre toutes les formes de discrimination.

Pour la première de Convergence, la rédaction a décidé de traiter de la thématique du handicap et de l’emploi.

Pour en discuter, on reçoit 4 femmes. Marie-Eve Viarde, Directrice Générale de Handicap Anjou. Isabelle Bourgouin, chargée de mission au sein de Cap Emploi 49. Stéphanie Chaveneau, référente handicap du groupe Brangeon, situé à la Pommeraye et spécialisé dans le transport et la logistique. Et Stéphanie Tharreau, travailleuse en situation de handicap.

Quel est le constat de l’employabilité des personnes en situation de handicap en France ? Comment accompagner une personne en situation de handicap vers et dans l’emploi ? Quelles initiatives et solutions existent pour améliorer leur quotidien ?

On répond à toutes ces questions, et bien plus encore, avec nos 4 invitées. On accueillera également Benoît d’Infoscope, qui nous fera part de sa chronique tout à l’heure : il reviendra sur le lien qui existe entre le travail et la santé… !