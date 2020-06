Les curiosités des Éditions 303

L’association 303, arts, recherches, créations édite la revue du même nom qui explore, de manière thématique et pluridisciplinaire, la diversité patrimoniale, artistique et culturelle de la région. Leurs dernières parutions sont un hors série intitulé Atlas des Curiosités, qui propose des parcours atypiques pour découvrir des lieux singuliers des Pays de la Loire, ainsi que le deuxième numéro des Carnets d’Anjou dédié à André Leroy.

Nous avons discuté de ces parutions, ainsi que de leur manière de travailler, avec Eva Prouteau, critique d’art et présidente de l’association 303.

À la fin de cette émission retrouvez un nouvel épisode Du côté des autrices, un programme court de nos camarades de Radio Campus Paris. Mathilde Doiezie, en partenariat avec l’association Le Deuxième texte, vous propose de découvrir ou de redécouvrir des autrices trop longtemps invisibilisées, et nous parle ce soir de Claire de Duras, autrice notamment d’Ournika, publié pour la première fois en 1823.