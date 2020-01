Juicebox 7.01.2020

Juicebox est de retour en cette nouvelle année ! Une belle et heureuse année à tous et à toutes, et une émission qui débute par la reprise toute en émotion de Tainted Love de Ben Frost et le magnifique morceau de Poldoore, qui vous accompagnera sur la route, un dimanche, sous la pluie… Mais je m’égare ! L’émission poursuit son tour du monde des nouveautés en passant par le Somaliland, la Suède, Amsterdam (ou bien la Nouvelle-Orléans, on ne sait pas trop avec The Eminent Stars !) avant de s’arrêter en France pour un cours de flûte, groovy à souhait !

Bonne écoute et ravi de vous retrouver sur Radio Campus !

L’image en tête est la pochette de l’album Holding On To A Dream de l’artiste Sir Was

Maxime