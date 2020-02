Juicebox 31-01-2020

Cette playlist démarre tranquillement par un génial producteur islandais puis on poursuit des les sonorités percussives, dub et orientalistes. La sélection se tourne vers l’Europe ensuite, le Groove italien des Calibro 35 et les propositions danoises, suisse et françaises autour du reggae; que d’inventivités! Fin de l’aventure avec un final ensoleillée afro-gantillais.

Bon voyage sur la planète nouveautés de Radio Campus Angers

L’illustration de la semaine est cette silhouette qui s’aventure dans la couverture de l’album de Lexx. Une très surprenante sortie du label suisse Phantom Island. qui se nomme Cosmic Shift.