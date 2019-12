Juicebox 3.12.2019

On arrive tout doucement dans l’hiver et le son de Radio Campus va essayer de vous réchauffer avec les nouveautés de cette année ! On commence avec la douceur des anglais de Portico Quartet et toute la poésie et la magie de David Sztanke qui nous fait voyager jusqu’à Pondichéry ! Les grooves de Xénia França et de Gabriele Poso continueront à essayer de mettre des couleurs dans ce ciel gris angevin, avant que des morceaux un peu plus house et techno viennent mettre tout le monde d’accord en fin d’émission !

L’image en tête est la pochette de l’album Air India de David Sztanke, qui nous transporte d’un bout à l’autre de la planète avec ses morceaux. Une véritable affiche de film !

Maxime