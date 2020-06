Juicebox 29-05-2020

Cette semaine encore c’est l’occasion d’un grand voyage au travers des nouveautés de Radio Campus Angers!

Nos pérégrinations démarrent tranquillement au Mali par du Blues Touareg, puis par du Reggae au Ghana en passant par des studios Berlinois avant une première traversée trans-atlantique direction les percussions argentines. Retour à Berlin où un dj revisite un tube oublié de Guinée avant une halte à Londres où l’on découvre un duo japonais et ghanéen qui font aujourd’hui l’illustration de cette émission. La Guinée, la Syrie, le Brésil, les U.SA, la Belgique et le Danemark sont les destinations de ce périple musicale dont j’espère que l’écoute vous à plu. A plus!