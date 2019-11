Juicebox 28.11.2019

Pour moi, une américaine, aujourd’hui est Thanksgiving. Pour les français, c’est un jeudi comme d’habitude, mais j’espère que vous êtes reconnaissants envers le Radio Campus Angers et tous les morceaux que nous trouvons pour vous. Moi, je suis reconnaissants pour la musique fraîche qui est sortie ce mois.

Cet émission est pleine de rock psychédélique et calm. J’ai essayé créer un ambiance tranquil pourtant captivant aussi. Il y a deux groupes de Copenhague, Trentemøller et Efterklang, les bandes parisienne, néo-zélandais, italienne, américaine et plus. C’est vraiment un melange.

L’image en tête est Hifi Romance de Antoine Pesle. L’album sort 4 octobre et il est le premier album de Pesle. L’album est un melange de funk, lo-fi, bedroom-pop. L’écoutez si vous aimez Steve Lacy, Rex-Orange County ou Thundercat.