Juicebox 26-06-2020

Juicebox, le goûter fruité aux multiples saveurs pour se délecter des nouvelles références musicales de la radio.

Cette heure débute par la magnifique voix de la diva malienne Oumou Sangaré puis l’on ira sur l’Ile Maurice afin d’évoquer une percussion traditionelle avant de revenir en France pour un album de Jazz qui rend hommage à la Musique Métissé et à l’Afrique en particulier (c’est l’illustration du jour). Puis on prendra la route du groove et des pistes de danse pour un croiser le faiseur d’edit Arsenni ou le producteur sexagénaire Black Devil Disco Club. Puis place au hip-hop de Los angeles à NYC et aux productions dub des Soundsystems O.B.F et Alpha & Omega. Encore un voyage sonore de tout les genres en quelques milliers de kilomètres.