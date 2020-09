Juicebox 25-09-2020

Juicebox, c’est une plongée dans les sorties actuelles!

Comme bien souvent, nous démarrons l’heure par la douceur avec la voix guérisseuse de l’américaine Juliana Barwick, puis la prose de la canadienne Klo-Pelgag pour finir en Estonie avec une orchestre à corde sous la houlette de l’allemand Robot Koch. On passe ensuite du jazz cinématographique de Greg Foat à celui plus vitaminé du guadeloupéen Edmony Krater. Nous filons ensuite sous des courants plus tropicaux avec le morceau baléaric de Reuben Vaun Smith, l’afro-funk électrisant des lyonnais Supergombo, l’electro d’inspiration folklorique de l’espagnol Akkan, du trio afro-colombian Ghetto Kumbé, du tunisien Ammar 808 ou du duo israélien Sababa 5. On conclue par un extrait de Délivrance, le bel album de la chanteuse Nawel Ben Kraïem et un instrumental assez singulier encore aux couleurs orientales.

Encore un beau voyage dans la vaste palette de la création contemporaine, cette fois illustrée par le mini LP de Reuben Vaun Smith sur l’extroordinaire label Soundway Records