Juicebox 23-10-2020

Content de vous retrouvez pour un nouveau voyage dans la programmation du 103 f.m

Pour ce Juicebox animé, on débute bien souvent pour une mise en condition sereine et zen et c’est le batteur américain Makaya McCraven qui s’en occupe. On passe par la France et la découverte du bel album de Romain Azzaro, puis on rejoint l’Allemagne et le groupe unhappybirthday avant de s’envoler pour la fameuse Melbourne pour planer aux sons groovy des Midlife. Magnifique. Retour en France découvrir la compilation One Night Stands Vol II qui nous permet de découvrir des nouveaux talents de la scène électronique. On poursuit de ce tempo avec un passage remuant et dansant par l’Italie et le Mexique avant de revenir à Paris dodeliner de la tête sur les space-break de Pipholp. Fin du voyage aux accents africain entre la France, le Bénin et Israël pour conclure par une mélodie pop, clin d’oeil à Henri Salvador.

L’éclectisme est le dynamisme du mondialisme.

L’image d’illustration est celle de la Compilation « One Night Stands Vol.2 » qui est aussi la sortie partenaire du mois d’octobre du réseau Radio Campus France.