Juicebox 21.01.2020

Attention, cette émission de Juicebox commence sur les chapeaux de roue, entre le rock psyché de Las Cobras et la musique dynamique et pétillante de Gyedu-Blay Ambolley ! On navigue ensuite entre du rock, de la folk, les douces paroles mais pleines de sens de Libres Ratures. On suit également avec intérêt les pas affirmés d’Inigo Vontier, artiste électro protéiforme. Et à la fin de cette émission, c’est Redrago, Nappy Nina et surtout le remix de Zenzile par Odgprod, qui viendront mettre un joyeux bazar !

Bonne écoute à tous et à toutes !

L’image en tête est la pochette de l’album Malsamaj, de Geysir

Maxime