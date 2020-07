Juicebox 17-07-2020

Juicebox, l’émission qui vous présente les dernières nouveautés de la programmation.

La ballade commence par un très beau souvenir d’un concert au quai l’année passée poursuit par une berceuse celtique d’un surprenant album de Bibio, c’est la pochette de celui-ci qui est l’illustration de cette semaine. On s’envole vers l’Australie voir si le groove y est plus vert la bas. On entendra une chanteuse mexicano-panaméenne, palestinienne, un jazzman finlandais ou de la rumba du sud de la France, c’est un hub de destination! Fin d’émission consacré aux sonorités jamaïcaines allant de chanteurs locaux très médiatisés, au ska de Glasgow, à la fusion londonienne, au dub roots avec Theremin, à un crew brestois jusqu’à les des représentant les plus emblématique de la scène Grime pour sa révérence. Encore une heure de voyage entre les styles et les continents.