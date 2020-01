Juicebox 14.01.2020

Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une émission un peu plus dansante que d’habitude… Ce qui n’est pas pour vous déplaire, j’en suis sûr ! Ce tour des nouveautés musicales fera escale en Jamaïque à l’occasion des 40 ans du label VP Records, mais aussi en France, en Suède à nouveau avec Sir Was ! La douceur du groupe Béliz viendra mettre un peu de poésie dans cette sélection avant de repartir sur des notes un peu plus sautillantes avec la soca de Spiking et la house de Fantastic Man !

Bonne écoute et que la folie musicale vous fasse danser très loin et très longtemps !

L’image en tête est la pochette du magnifique album de Béliz, Mémoires

Maxime