Juicebox 10.12.2019

Bonjour à tous et à toutes ! Une émission un peu plus jazzy et ambient que d’habitude… Mais rassurez-vous, il y aura également de la pop et du rap incarnés par le groupe Somehow et le rappeur français KillASon, en grande forme ! The Mighty Mocambos viendront mettre un peu de folie dans cette playlist avant que le rock anglais du groupe FEET vienne dynamiter la fin de cette émission ! Bonne écoute !

L’image en tête est la pochette de l’album What’s Inside Is More Than Just Ham du groupe FEET, qui nous aura fait vibrer durant plusieurs émissions ! (De quoi donner à manger à nos oreilles !)

Maxime