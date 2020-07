Juicebox 10-07-2020

Juicebox, l’émission qui vous présente les dernières nouveautés de la programmation.

Début de l’aventure avec deux beatmakers, organisateurs d’extraits sonores, pour une première transatlantique entre Toulouse et Détroit. Nous rejoignons les méandres du trip hop et de la mélancolie solaire de productions anglaises. Puis direction Melbourne et Bordeaux où l’on s’écoutera du rock’n’roll réjouissant avant de prendre la direction les incantations chaloupés du trio Texans Khruangbin (la pochette de l’album est l’illustration de cet article) et des allemands du Bahama Soul Club. Et fin de voyage, nous découvrirons le séduisant projet Keleketla! initié par une association de Johannesburg et orchestré par les géniaux producteurs Coldcut. Nous terminons à Paris avec les deux dernières sorties de Heavenly Sweetness et de Favorite Recording, let’s groove.