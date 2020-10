Juicebox 09-10-2020

Pour cette nouvelle plongée dans les nouveautés, on commence par un sublime morceau soul des Theatre West, de toute beauté. Puis on reste en eaux françaises avec une antiquité joyeuse et enfantine ainsi que 3 titres qui représentent la mouvance pop urbaine actuelle, puis 3 autres morceaux plus internationaux mais qui illustrent différentes façons de s’approprier les codes du rock’n’roll. On passe au groove et à la black music avec 3 belles rééditions de Ambiance, Billy Brooks et George Sempler. Le final de cette heure dans les abysses des sorties de septembre nous envois en Afrique via la Nouvelle-Orléans et le Mali.

L’image en tête est celle de merveilleux album de Magik Brother & Mystic Sister.