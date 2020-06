Juicebox 05-06-2020

Juicebox, le cocktail fruité pour savourer les nouvelles références musicales de la radio.

Cette semaine débute par une résonance aux clameurs de la rue qui réclament que justice soit fait aux victimes de violences policières et plus généralement d’un raz le bol vis à vis du racisme et des discriminations. On commence par une transe de percussions haïtiennes vitaminés par deux producteurs belges puis nous rejoignons l’Angleterre pour un hommage au spiritual jazz des 60’s/70’s. Nous poursuivons dans le groove jazz/soul en allant en Australie (la photo souvenir qui sert de jacket au KAraté Boogaloo) et en France. Puis nous entamons un voyage spatial entre les anneaux baléaric de Max Essa, la deep house d’un jeune producteur français avant d’atterrir sur les planètes Minor science et Moodymann visité une partie d’un nouveau continent discographique apparu il y a peu. Retour space disco avec Emperor Dance Machine en turbo de notre navette pour une fin sur la base angevine avec Stav qui nous accueille.

Nous sommes encore partie un peu partout grâce à la musique. A la semaine prochaine.