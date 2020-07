Juicebox 03-07-2020

Juicebox, l’émission qui vous présente les dernières nouveautés de la programmation.

Cette semaine place à une ambiance synthétique et tropical avec un début d’émission électronique autour de sonorités électroniques downtempos et tribales. En milieu de programme, on bifurque en Afrique pour découvrir l’alliance du Cap-Vert et de la Guinée Bissau, un illustre musicien éthiopien et un style de musique propre aux îles Zanzibar. Retour dans l’hexagone pour la dernière partie avec des beatmakers parisiens, un toaster tourangeau et un rappeur de Sète. Bonne écoute et découverte.

L’illustration de cet épisode est celui du producteur Blundetto et de son dernier Lp très estival, Good Good Things.