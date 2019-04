Juicebox 008

Juicebox, c’est l’émission qui met en avant les nouveaux titres à rentrer en programmation!

Aujourd’hui l’émission démarre comme souvent en douceur avec 2 magnifiques morceaux exclusifs et se mélange soul, folk, et électronique; puis le groove afro s’installe petit à petit pour un voyage en Afrique équatorienne. Blues, r’n’b et spiritual jazz termine cette playlist tourné autour du continent et de son influence.

Belle écoute! Retrouvez cette émission tous les jours de 12h à 13h et de 16h à 17h + le vendredi après midi animée par Eddy Sco.

L’image en tête est celle du 3 ème album du fabuleux musicien Dexter Story paru sur l’incroyable label Soundway Records