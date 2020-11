On parle concerts (eh oui!) avec Marie, Marine et Jocelyn

Si la ville s’endort doucement nous allons revenir sur des évènements qui se sont déroulés avant le reconfinement, en espérant qu’ils nous reviennent bientôt. En ce moment pour réchauffer nos coeurs il faut de la chaleur, de la musique et de l’intime. Exactement ce que proposent Marie et Marine et leur association de concerts intimistes, Athome, ainsi que Jocelyn, programmateur du Jokers Pub, que nos auditeurices les plus assidu.es devraient commencer à connaitre.

Léo vous propose quand à lui son premier reportage de la saison! Il s’est rendu le vendredi 23 octobre sur le campus universitaire de Belle Beille, où se tenait une mobilisation à l’occasion de la visite du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les personnes que Léo a interrogé ont abordé plusieurs points, le problème du logement étudiant à Angers, le manque de moyens humains et financiers au sein de l’université d’Angers ainsi que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) examiné en ce moment au Sénat.