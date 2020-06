Le 16 juin ont eu lieu à travers le pays des manifestations de soignantes et soignants pour défendre l’Hôpital Public et demander plus de moyens et de meilleures conditions de travail. Nos camarades de Radio C-Lab se sont rendus au sein du cortège rennais pour écouter leurs revendications.

Retrouvez également la chronique d’Alexis sur les pratiques artistiques urbaines, qui retrace cette fois l’histoire du tag.