KAPS, les colocs solidaires de l’AFEV

L’AFEV lance sur Angers le projet Koloc’ A Projets Solidaires dès la rentrée de Septembre 2019.

Ces KAPS permettent à des jeunes de vivre en colocation et de s’engager avec les habitants dans les quartiers populaires, en menant des actions de solidarité pour et avec leurs voisins. Les Kapseurs favorisent le vire ensemble.

Nous avons discuté avec Emilie Mary, coordinatrice du projet sur Angers.

Vous pourrez ensuite écouter le 30e épisode de l’Hebdo Parleur, 15 minutes pour se mettre à jour sur l’actualité des luttes sociales en France. Avec:

-Le premier pas de deux à la Générale Nord-Est dans le 11ème arrondissement de Paris, pour un bal jaune, dimanche 23 Juin.

– Ça swingue également du côté politique : les forces de gauche éparpillées tentent de s’agréger. Pas comme un vulgaire tas, non, il est question d’un « big bang » pour reformer de la matière primaire de gauche.

– Fini de danser, de marcher, de crier pour le personnel soignant. Face au manque de moyens qui étouffe leurs services et à la non réponse de la ministre Agnès Buzyn, ils et elles manifestaient mardi 2 juillet dans les rues de Paris.

