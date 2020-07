Les Autres Possibles et Secours Populaire

Au programme de cette émission non pas une mais deux interviews:

Les Autres Possibles est un magazine local et indépendant dont la ligne éditoriale est clairement énoncée: « Face aux enjeux de société, des solutions solidaires et durables de proximité« . Le format est atypique puisqu’il se déplie comme une carte routière, avec, par numéro thématique, des articles de fond d’un côté et une partie plus graphique (carte, infographies, artistes invités… de l’autre). Leur modèle économique se passant des annonceurs, ils sont à la recherche de 1000 nouveaux abonné.e.s afin de pouvoir le pérenniser. Nous avons pu discuter de tout ça en compagnie de Marie Le Douaran, en charge de la communication et de la diffusion de ce magazine.

Alexis s’est quand à lui entretenu avec Florent Guérif, animateur de l’antenne du Maine-et-Loire du Secours populaire, afin de parler de leurs projets et actions en cours.