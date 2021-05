On parle Culture Clubs et droit à la fête avec Culture Bar Bars

Si une certaine partie du monde de la culture commence à avoir un calendrier de déconfinement, même si des zones d’ombres demeurent, ce n’est pas le cas des discothèques et boites de nuit, qui restent laissés sur le côté. Depuis, 37 de ces lieux se sont fédérés autour du statut de Club Cultures sous l’égide de Culture Bar Bars, revendiquant leur place de lieux culturels, de création et de diffusion artistique. Cette fédération était une des 170 préconisations que l’on retrouve dans le livre blanc des États généraux du droit à la fête, une liste de propositions pour une véritable politique publique de la nuit. On en a discuté avec Denis Talledec, directeur général du collectif Culture Bar Bars.

Léo revient avec sa chronique internationale et nous emmène au Tchad, où des inquiétudes sont soulevées par la mort du dirigeant Idriss Déby à la mi-avril.