Des Enfants et Des Arbres : une rencontre entre des jeunes et des agriculteurs

On reçoit David Rousseau , professeur à l’ UA et spécialiste de l’Intelligence Artificielle, on évoquera ensemble les conséquences du développement de l’IA sur l’environnement.

Hugo s’est entretenu Marie-France Barrier, documentariste et fondatrice de l’association Des Enfants et des Arbres. Cette association met en relation des agriculteurs et des classes de primaires pour faire re-rencontrer des personnes qui ne se parlent plus mais aussi…. replanter des arbres et reconstituer des haies.