Aimer, c’est laisser une force supérieure diriger notre vie

Chers auditeurs de Radio Campus bonjour.

Merci à cette charmante radio de m’accueillir pour cette nouvelle proposition d’émission. Voici la première !

Je m’appelle Antoine Vernier, je suis sociologue de formation et ai été fonctionnaire d’Etat chargé de la protection de la « maison commune » jusqu’à la traversée d’une dépression.

Ces 3 dernières années, j’ai voulu faire une proposition publique : « Et si on parlait d’amour !? ». J’ai pensé que ce pourrait être une piste de sortie pour nos contradictions.

Pour cela j’ai écrit un livre, réaliser des films, en courant beaucoup et en rencontrant également un grand nombre de personnes…

Vous pourrez retrouver sur le site suivant l’ensemble de ces projets : https://www.semonslamour.org/ressources/

Aujourd’hui, je prends le pari que chacun de nous a la capacité de trouver le chemin pour réaliser le grand conseil des prophètes : « aimez-vous les uns les autres ».

Dans cette émission, j’écoute des inconnus que j’ai croisé, tenter de répondre, à leurs manières, à mes questions :

Qu’est-ce que l’amour ?

Chaque individu, chaque situation est unique, comment trouver la voie à chaque instant ?

Pouvons-nous chacun entendre la voix de notre cœur ? Est-ce si facile d’oser la suivre ? Et si l’on y parvient, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que la joie, voire des miracles se produisent ?.

Merci à Olivier, grand voyageur ayant vécu plus de 40 ans en Afrique et aujourd’hui à la recherche du silence et de la joie à temps plein, d’avoir été mon premier invité.