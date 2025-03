Lorsque l’on est ensemble, on se nourrit !

Freddy Grenet, pompier professionnel a fondé le jardin d’un maladroit. Une expérience de maraîchage qui va l’initier à une meilleure danse avec les Lois de la Vie.

Pour ce premier direct de l’émission Et si on parlait d’amour, nous avons pu mieux revenir sur l’incroyable parcours de cohérence et d’équilibre de Freddy.

Un grave problème cardiaque en 2010 l’a conduit à remettre en cause ses habitudes. En découvrant l’alimentation vivante, il parvient à se soigner et se passionne alors pour ce qui créé l’énergie.

A force d’expérimentations, de formations, de rencontres, de confrontations, il devient maraîcher etno-protecteur sur un terrain qu’il loue et ouvre très vite, avec quelques amis, un marché de producteurs. Constatant comme pompier que les difficultés sociales et psychbologiques ne cessent d’empirer, il est convaincu que mieux se nourrir pourrait, pour chacun, être le premier pas pour se remettre debout.

L’arrivée du COVID en mars 2020, l’oblige à aller encore plus loin dans ses engagements. Suivre ses ressentis, ce qui est juste pour soi a un prix. Perte de salaire, mise au ban, tension dans son couple, il parvient à trouver l’équilibre et à sortir de nouveau grandit de cette expérience.

Rencontre, avec un homme inspirant !

Un grand merci à Xavier Langhade qui a officié à la technique de cette émission en baptême du feu. Merci également à Etienne Devèche qui l’a accompagné avec beaucoup d’amour.