L’amour véritable est une manière d’être au monde

Quoi de mieux qu’une nouvelle invitée exceptionnelle pour montrer que grâce à l’Amour, une autre fin du Monde est possible !

Elle s’appelle Gabriella Tamas. Je l’ai rencontrée lors de l’exposition des artistes amateurs de Mûrs-Erigné, elle exposait juste à côté de moi.

En plus d’être une brillante peintre, hongroise d’origine, elle parle 4 langues couramment, a été responsable fournisseur pour le groupe Biocoop avant de devenir naturopathe puis thérapeute. Elle a accompagné plus de 1000 personnes pour mieux se nourrir, elle est superviseure, elle propose un grand nombre de formations notamment dans le domaine de l’alimentation, de l’a haute sensibilité et de la thérapie narrative. Mais le plus incroyable, c’est que malgré tout cela ou peut-être grâce à tout cela, elle écrit : « je continue à chercher ma voie. Je cherche ma voix. Je ne l’ai pas encore trouvé, mais la seule chose que je peux faire, c’est continuer ».

Vous pourrez retrouver les 3 chansons qu’elle a choisit.

Certains de ses textes mensuels ici : https://faim-de-sens.kessel.media/posts

et en cadeau un court poème d’ Akos Fodor qu’elle aime :

« Prends un peu de ci et de ça,

Elève-les jusqu’à ton coeur

puis repose-les lentement.«