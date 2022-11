Minimalisme et musique répétitive

Dans l’émission d’aujourd’hui, on traverse l’espace et le temps, et on part pour les Etats-Unis des années 60.

Au programme, la découverte du « minimalisme » musical et d’un de ses courants emblématiques : la musique répétitive. La musique répétitive est probablement le pan de la musique contemporaine dont on retrouve le plus de traces dans la musique d’aujourd’hui, et notamment dans les bandes originales de films… Ce sont des compositions hypnotiques, à la progression lente, qui ont inspiré bon nombre de musiciens depuis leur émergence.

Si vous voulez creuser le sujet après l’émission, je vous conseille les excellentes vidéos de Classical Nerd (« The art of repetition : a history of Minimalism ») et de Mathémusique (« La musique MINIMALISTE, un truc d’intellectuel ? »), et sur un format plus court celles de LivingPianoVideos (« What is minimalism in music »), Musicmsrevisions (« Minimalism Music Techniques »).

Musicoscope est une émission mensuelle, diffusée chaque dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers. Rendez-vous le lundi 26 décembre pour le troisième épisode, et d’ici là n’hésitez pas à laisser un commentaire sous cet article, je serai ravie de vous lire !

Bonne écoute !