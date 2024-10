Coulisses de création 3/3 : les Compositeurs et la musique contemporaine

Bonjour à toustes,

Aujourd’hui dans Musicoscope, le troisième et dernier épisode d’un triptyque dédié à la création contemporaine.

Après deux épisodes respectivement consacrés au public et aux interprètes du répertoire de musique et création contemporaine, l’émission d’aujourd’hui sera dédiée aux formidables esprits qui créent ces nouveaux mondes sonores : ceux des compositeurs.

Pour la conception de cet épisode, j’ai eu la chance de pouvoir travailler avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme, porté par Nicolas Mizen, et dirigé par James Kahane, pour leurs répétitions et concerts « Vent de Tlön », intégralement composés de créations, les 4 et 5 mai derniers. Certains des témoignages de cette émission proviennent de compositeurs présents à cette session, et d’autres d’interviews isolées.

Avec eux, on parle inspiration, connexions, machines… Et même un peu de mangas !

Bonne écoute !

