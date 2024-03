Magie et rituels dans la musique contemporaine

Bonjour à toutes et à tous,

Aujourd’hui dans Musicoscope, on continue notre exploration de l’étrange et du mystérieux, avec une émission consacrée aux rituels et à la magie, mis en musique par les compositeurs contemporains.

Au programme, du folklore, des sortilèges, et un peu de la magie du quotidien…

Bonne écoute !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :