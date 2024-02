Contes et légendes dans la musique contemporaine

Bonjour à toutes et à tous,

Aujourd’hui dans Musicoscope, on part pour un monde peuplé de créatures étranges, aux pouvoirs surhumains et aux destins magiques : l’émission d’aujourd’hui est dédiée aux contes, au folklore et aux légendes, mises en musique par les compositeurs contemporains.

Au programme, l’origine du monde, des personnages hauts en couleur, et des chimères pas toujours bien intentionnées…

Bonne écoute !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :