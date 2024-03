Passion Kick #15 par VAPA – Zoom sur le label Acker Records

Salut le crew,

Fondé en 2006, le label est l’un des nombreux projets du collectif d’artistes 3000Grad, originaire du Mecklembourg dans le nord de l’Allemagne.

Une vision rurale de la techno, c’est ce que nous propose ce label. « Pour chaque village, un champ, pour chaque village, un disque et vous écouterez ce qui vous est servi sans poser de questions. » Le label « Acker Records », issu de Kombinat100 et Fortschritt3000, commence là où Fox et Rabbit ont l’habitude de dire « Bonne nuit ».

Il s’agit d’un voyage à travers une région pittoresque située au bord de la mer Baltique. Et Acker est le thème de ce roadtrip sur le vaste champ musical.

Le format est clair – entre la piste de banger club et la track inconnue expérimentale. La direction musicale est une fusion entre la Techno et la House avec des éléments de dub et de pop.

Comme d’hab, vous pouvez retrouver les sons dans la playlist Spotify ici.