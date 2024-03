[HORS-SERIE] Ombre et lumière 1/2

Aujourd’hui dans Musicoscope, le premier épisode de notre dyptique musical sur l’Ombre et la Lumière. Dans cette émission, on part pour une exploration du monde de l’obscurité, de la nuit, et de ce qui se cache sous les ombres…

Au programme, des ombres inquiétantes, mais aussi d’autres qui s’animent ou encore qui dialoguent avec le monde d’ici… Une émission pour conjurer la peur du noir !

Bonne écoute !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :