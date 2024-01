Musique contemporaine et plein air

Bonjour à toutes et à tous,

Dans cet épisode de Musicoscope, on sort un peu de nos salles de concerts sombres et étroites, et on prend un grand bol d’air frais, car aujourd’hui notre émission sera dédiée au dehors, à l’extérieur et au plein air.

Au programme, le dehors qui s’invite dans les salles de concert, des musiciens qui prennent des hélicoptères et la nature qui finit par reprendre ses droits en musique…

Bonne écoute !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :