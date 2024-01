Passion Kick #13 par VAPA – Zoom sur le label Sounds Of Earth

Salut le crew,

Sounds of Earth est devenu l’un des labels de musique électronique les plus intéressants du Mexique. Se concentrant sur une musique de pointe oscillant entre techno, tech house et progressive house, ils ont montré au monde une musique underground et de qualité. Sounds of Earth se concentre également sur la production d’événements de premier ordre tels que Radiance Festival et Picnic Day Party. Avec un nombre incalculable d’événements en intérieur et en extérieur, ils ont travaillé avec une grande liste d’artistes de musique électronique contemporaine. SOE a pour but d’exposer, de créer et de croire en la musique. Leur liste d’artistes est pleine de passion, de dévouement et de talent. Montrant chaque week-end leur amour sincère pour les rythmes, ces artistes mexicains pour la plupart mettent le feu aux poudres. Ce n’est que le début de leur voyage.

Comme d’hab, vous pouvez retrouver les sons dans la playlist Spotify ici Bonne écoute et à très vite, David