Les nouveaux instruments et la musique contemporaine

Bonjour à toutes et à tous,

La nouvelle année démarre sur un vent de fraîcheur et de nouveauté : aujourd’hui dans Musicoscope, on parle d’innovation, et d’inouï, avec la création et l’utilisation d’instruments encore jamais utilisés auparavant.

Bienvenue dans un voyage autour de la facture instrumentale, un voyage autant autour du monde que tout autour de nous, un voyage qui réinterrogera les objets musicaux et ce qui fait que la musique est considérée comme telle.

(ERRATUM)

Une des pièces diffusée pendant l’émission n’a pas été citée à l’enregistrement : il s’agit de Dancing With Pulsing pour Theremin and Orchestra de Régis Campo.

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :