Noël et la musique contemporaine

Bonjour à tous,

Dans vos oreilles aujourd’hui, un épisode de saison, car il s’agit de notre édition spéciale Noël !

Pour nous aujourd’hui, pas de Jingle Bells ni de Mariah Carey, et pourtant les compositeurs contemporains ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de mettre en musique le thème de Noël. Entre tradition, personnages hauts en couleur et fantômes, installez-vous près du feu, et laissez vous porter par la magie de Noël… Version contemporaine !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :