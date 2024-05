[HORS-SERIE] Guide pratique d’écoute de la musique contemporaine

Aujourd’hui dans Musicoscope, un guide pratique pour développer son écoute de la musique contemporaine…

Au programme, on cible grands les paramètres constitutifs d’un discours musical, on développe des clés d’écoute et des repères musicaux, et on les réinvestit, à l’écoute de pièces contrastées.

Bonne écoute !

*erratum : contrairement à ce qui a été cité pendant l’émission, le peintre exposé à la fondation Louis Vuitton est bien Mark Rothko, et pas Michel…

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :