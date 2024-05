Passion Kick #17 par VAPA – Zoom sur le label Mainground Music

Salut le crew,

Belocca, DJ, producteur, podcasteur et propriétaire du label Mainground Music, a été largement acclamé au cours de son illustre carrière, qui s’étend maintenant sur plus de deux décennies. Célèbre pour ses DJ sets entraînants, Belocca fusionne des sonorités industrielles avec un mélange funky de techno & soul, créant ainsi une signature sonore de niche qui a permis au Hongrois d’obtenir le soutien des plus grands noms de la scène, notamment Carl Cox, Adam Beyer, Reinier Zonneveld, Marco Carola, Joris Voorn, Richie Hawtin, HI-LO, Joseph Capriati et bien d’autres encore.

Créant un impact considérable sur la scène techno au cours des 5 dernières années, Belocca a reçu un grand soutien en sortant sur son propre label Mainground Music et sur d’autres labels techno estimés, tels que Filth On Acid, HILOMATIK, 23rd Century DGTL, Fe-Chrome et ALLALA. Les playlists Techno Bunker et Electronic Rising de Spotify ainsi que les charts Beatport et Traxsource le soutiennent régulièrement ! Plus récemment, il a rétabli le podcast Mainground Sessions, lancé la playlist Mainground Techno Sessions et commencé à organiser ses propres événements Mainground Sessions à Budapest.

Belocca s’est fermement établi comme l’un des véritables faiseurs de goût de la techno ! On écoute maintenant la sélection de mes titres préférés de son label !

vous pouvez retrouver les sons dans la playlist Spotify

