Passion Kick #16 par VAPA – Zoom sur le label Arcane Music

Salut le crew,

Arcane Music est un label de musique électronique fondé et dirigé par le DJ et producteur Eli Brown (originaire de Bristol, UK). Axé principalement sur des sorties de gros bangers aux sonorités house et techno, le label se distingue par son engagement à promouvoir des artistes émergents ainsi que des vétérans de la scène underground. Avec une esthétique sonore distinctive et une approche novatrice, Arcane Music s’est rapidement fait une place dans l’industrie, offrant des productions de qualité et des expériences uniques pour les auditeurs du monde entier.

Comme d’hab, vous pouvez retrouver les sons dans la playlist Spotify ici Bonne écoute et à très vite, David // VAPA