Coulisses de création 1/3 : Le Public et la musique contemporaine

Bonjour à toustes,

Aujourd’hui dans Musicoscope, le premier épisode d’un triptyque dédié à la création contemporaine, ou la toute première fois qu’une pièce est officiellement jouée en public.

Pour ce premier épisode, nous nous placerons dans les rangs du public qui découvre ces oeuvres inédites, pour tenter de comprendre ce qui est en jeu, entre les auditeurs et les artistes, dans ces instants d’Histoire.

Pour la conception de cet épisode, j’ai eu la chance de pouvoir travailler avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme, porté par Nicolas Mizen, et dirigé par James Kahane, pour leurs répétitions et concerts « Vent de Tlön », intégralement composés de créations, les 4 et 5 mai derniers. L’occasion de parler avec le directeur artistique de l’orchestre, mais également avec son public, lors de l’un des concerts.

Bonne écoute !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :

L’Orchestre de Chambre de la Drôme (OCD)

Nicolas Mizen, directeur artistique de l’OCD

Le chef d’orchestre James Kahane

La médiatrice Irène Hontang

La Création du Sacre du Printemps d’Igor Stravinski en 1913

Le 3e Concerto Brandebourgeois de Jean-Sebastien Bach

* Les extraits que vous entendrez dans l’émission sont issus de la captation des concerts « Vent de Tlön », les 4 et 5 mai derniers. Les pièces programmées étant des créations, elles étaient alors jouées pour la première fois en live, et n’ont pas encore été officiellement diffusées dans une version enregistrée. Vous trouverez donc les références des pièces ci-dessous, mais pour l’instant pas de lien permettant de les réécouter. Ils seront ajoutés au fil de l’évolution publique de ces jeunes œuvres.