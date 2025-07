Yoyoyo les ptits potes,

Cette semaine, du neuf dans Le Sillon !

On accueille Christophe, un nouveau passionné de vinyles qui vient enrichir l’émission avec sa toute première sélection.

Au programme : une plongée dans le rap des années 90, la grande époque des flows ciselés, des beats old school et des classiques indémodables.

Préparez-vous à un véritable retour aux sources, entre vibes brutes et nostalgie bien dosée.

Montez le son, ça démarre maintenant !