Yoyoyo les petits potes,

Pour cette dernière émission, on a sorti l’artillerie lourde avec un megamix survolté en compagnie de Coinx, Tristan et Lucas !

Préparez-vous à un feu d’artifice sonore : des pépites vinyle en cascade, des grooves qui claquent, des ambiances planantes… Le tout dans une effluve de bière fraîche et de bonne humeur !

Une belle manière de boucler la saison en beauté.

Bisous !