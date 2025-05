Yoyoyoyooooo toutes et tous !

Bienvenue dans ce nouvel épisode du Sillon, toujours au rendez-vous sur les ondes funky groovy disco boogie de Radio Campus Angers.

Aujourd’hui, on enfile les paillettes et les patins à roulettes, et on prend le contrôle des platines pour une selecta 100 % Disco !

Bonne écoute… et que la fièvre du jeudi soir soit avec vous !