Passion Kick #18 par VAPA – Zoom sur le label Truesoul

Salut le crew,

Depuis sa naissance en 2002, Truesoul est devenu un label plus que solide. Surnommé le petit frère de Drumcode, Adam Beyer a transformé Truesoul en une plateforme permettant aux nouveaux talents d’émerger. Chaque sortie a sa propre identité et chaque titre apporte quelque chose de nouveau et d’unique au label. La qualité de chaque titre est primordiale et cela a été prouvé par les sorties précédentes de certains des plus grands talents de la techno moderne.

Comme d’hab, vous pouvez retrouver les sons dans la playlist Spotify ici. Bonne écoute et à très vite, David // VAPA