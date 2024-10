Passion Kick #19 par VAPA – Zoom sur le label Phobos Records

Salut le crew,

Je suis très heureux de vous retrouver pour le premier Passion Kick de cette nouvelle saison 24/25. Ce mois-ci, je vous invite à découvrir le label berlinois Phobos Records. Ce sont les artistes Lūv et Victor Newman qui m’en ont parlé cet été, lors de notre rencontre au VandB Fest. Curieux, j’ai écouté, et j’ai été conquis. Il était donc naturel de partager cela avec vous ! Le label bénéficie du soutien de certains des DJs les plus influents de l’industrie, comme Richie Hawtin, Dubfire, Maceo Plex, Oliver Huntemann, Alan Fitzpatrick, Carl Cox ou encore Joseph Capriati. Un son résolument moderne et avant-gardiste. C’est parti !!!

Comme d’hab, vous pouvez retrouver les sons dans la playlist Spotify ici ! Bonne écoute et à très vite, David // VAPA