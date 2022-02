Course caritative, chroniques féministes et interview musique

Le Sous-Marin débute ce soir avec une interview sur la course caritative : Courons pour Eux.

Enora a échangé avec Clémence Marot, Marie Marteau, Maéva Meunier et Camille Monnot, étudiantes en licence Sciences de l’éducation à l’UCO et organisatrices du projet. La course aura lieu le mercredi 23 février, départ à 15h au Lac de Maine.